Бывшее "Киевэнерго" признано банкротом

Суд признал принадлежащую Ринату Ахметову компанию-энергопоставщика "К.Енерго" (бывшее "Киевэнерго") банкротом. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области. Началась ликвидационная процедура. Об этом стало известно сегодня.

Соответствующее постановление суда запустила процесс процедуры ликвидации компании. Срок реализации - 12 месяцев. Частное акционерное общество "Научно-производственная компания" Горные машины "выступило инициатором процедуры банкротства.

Требования кредиторов к энергоснабжающей компании были объявлены еще в августе. В общем речь шла о сумме 2,296 млрд гривен. Все материалы были детально проанализированы специалистами.

В 2018 году власти вернули в муниципальное управление теплоэнергетический комплекс предприятие. К тому времени объект был в подчинении "Киевэнерго".

Ранее стало известно, что Ахметов докупил еще два облэнерго.