Бюджетное возмещение НДС за июнь – ТОП-5 компаний

Опубликован рейтинг компаний, которые по результатам июня получили самое большое бюджетное возмещение НДС. Среди них есть государственное предприятие, а также иностранная компания и частные холдинги. Рейтинг опубликовал Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
В то же время, в июне было наибольшее количество успешных операций по возмещению - 3784 (против 3601 в мае). Таким образом, средняя сумма возмещения на одну операцию составляет 3,1 млн грн, что на 400 тыс. грн меньше чем в мае.
ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за июнь:
- ГП «САНТРЕЙД» - 651 млн грн
- ОАО «Запорожсталь» - 635 млн грн
- ЧАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА »- 600 млн грн
- ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» - 519 млн грн
- ГП «ГАРАНТИРОВАННАЯ Покупатель» - 464 млн грн
Остальные места занимают постоянные представители аграрного и металлургического сектора, которые почти ежемесячно являются самыми получателями бюджетного возмещения НДС, резюмировали в центре.
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