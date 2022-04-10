Бюджетное возмещение НДС за июнь – ТОП-5 компаний

Опубликован рейтинг компаний, которые по результатам июня получили самое большое бюджетное возмещение НДС. Среди них есть государственное предприятие, а также иностранная компания и частные холдинги. Рейтинг опубликовал Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

«Объем бюджетного возмещения НДС в июне снизился до 12,0 млрд грн. Темпы возмещения также значительно замедлились - до 42 суток, что также наибольшим показателем за весь год (для сравнения: в марте-мае возмещения осуществлялось за 35 суток)», - говорится в сообщении.

В то же время, в июне было наибольшее количество успешных операций по возмещению - 3784 (против 3601 в мае). Таким образом, средняя сумма возмещения на одну операцию составляет 3,1 млн грн, что на 400 тыс. грн меньше чем в мае.

ТОП-5 компаний по бюджетному возмещению НДС за июнь:

ГП «САНТРЕЙД» - 651 млн грн

ОАО «Запорожсталь» - 635 млн грн

ЧАО «ММК ИМ. ИЛЬИЧА »- 600 млн грн

ООО «ИНТЕРПАЙП Нико Тьюб» - 519 млн грн

ГП «ГАРАНТИРОВАННАЯ Покупатель» - 464 млн грн

Остальные места занимают постоянные представители аграрного и металлургического сектора, которые почти ежемесячно являются самыми получателями бюджетного возмещения НДС, резюмировали в центре.