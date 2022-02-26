Быстрая регистрация бизнеса в Украине онлайн

Минцифры активно разрабатывает для украинцев удобный способ регистрации малого и среднего бизнеса. Это сделано для поддержки тех, кто не готов тратить много времени на бумажную волокиту.

В Украине с понедельника, 5 октября, станет доступной услуга быстрой регистрации бизнеса с помощью портала электронных услуг и мобильного приложения "Дия". Об этом сообщил во время презентации министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Я очень этим горжусь, мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса. До сих пор можно было запускать ФЛПы – 100 тыс. человек воспользовались услугой – изменение, закрытие и так далее. А с сегодняшнего дня можно будет регистрировать ООО, модельный устав, многих людей в учредителях. Это фантастика", – заявил он.

По словам Федорова, каждая новая электронная услуга в государстве сразу добавляется на портал "Дия". Сейчас услугами пользуются более 2 млн украинцев.