Быстрая регистрация бизнеса в Украине онлайн

13:59 05 Октябрь Киев, Украина

Минцифры активно разрабатывает для украинцев удобный способ регистрации малого и среднего бизнеса. Это сделано для поддержки тех, кто не готов тратить много времени на бумажную волокиту.

В Украине с понедельника, 5 октября, станет доступной услуга быстрой регистрации бизнеса с помощью портала электронных услуг и мобильного приложения "Дия". Об этом сообщил во время презентации министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: Приложение

"Я очень этим горжусь, мы запустили самую быструю регистрацию бизнеса. До сих пор можно было запускать ФЛПы – 100 тыс. человек воспользовались услугой – изменение, закрытие и так далее. А с сегодняшнего дня можно будет регистрировать ООО, модельный устав, многих людей в учредителях. Это фантастика", – заявил он.

По словам Федорова, каждая новая электронная услуга в государстве сразу добавляется на портал "Дия". Сейчас услугами пользуются более 2 млн украинцев.