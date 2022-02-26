Быстрая регистрация бизнеса в Украине онлайн

Минцифры активно разрабатывает для украинцев удобный способ регистрации малого и среднего бизнеса. Это сделано для поддержки тех, кто не готов тратить много времени на бумажную волокиту.
В Украине с понедельника, 5 октября, станет доступной услуга быстрой регистрации бизнеса с помощью портала электронных услуг и мобильного приложения "Дия". Об этом сообщил во время презентации министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, каждая новая электронная услуга в государстве сразу добавляется на портал "Дия". Сейчас услугами пользуются более 2 млн украинцев.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии