Будут ли рестораны работать после 23:00?

13:41 22 Июль Киев, Украина

16 июля 2020 года представители Украинской ресторанной ассоциации и участниками ресторанного бизнеса Львовщины после собрания подали прошение премьер-министру Украины. Рестораны просят Дениса Шмыгаля внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392, согласно которому работа ресторанов ограничена до 23:00 часов.

Львовская областная администрация наработала предложения о необходимости разграничения заведений общественного питания, ресторанов, кафе и т.д. и ночных развлекательных заведений, проведение между ними лестницы, акцентировав внимание на том, что заведения общественного питания не будут предлагать посетителям участвовать в любых развлекательных программах. Это дает основание заведениям питания работать дольше, чем до 23 часов.

«Наибольшей ценностью для нас жизнь и здоровье людей. Поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы они могли получать качественные услуги, не подвергая себя опасности. В то же время, развитие экономики и поддержка бизнеса также является важной составляющей благосостояния наших жителей. Поэтому считаю, что обратиться к правительству, чтобы откорректировать работу заведений питания является правильным решением», - добавил глава области.

Напомним, что с 14 июля на Львовщине разрешено работу субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него до 23:00. Речь идет о ресторанах, кафе и тому подобное. Таким образом область перешла к следующему этапу ослабления карантинных мероприятий. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Решение областной комиссии основываются на постановлении Кабинета Министров Украины от 8 июля 2020 № 588. Согласно внесенным изменениям заведениям общественного питания регламентировали работу до 23 часов и после 7 утра.