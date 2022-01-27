Будет ли швейцарская Stadler производить поезда в Украине

В Украине продолжается работа по модернизации железнодорожного транспорта. Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, АО "Укрзализныця" и Stadler CIS AG заключили меморандум о двустороннем сотрудничестве и размещении в Украине производства швейцарских поездов.

Согласно меморандуму, стороны намерены развивать пассажирские железнодорожные перевозки в Украине и работать над привлечением финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для УЗ, компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, которые себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для белорусской ж/д. Но наше главное условие такого партнерства является неизменным – локализация производства на территории Украины. Ведь это привлечение дополнительных средств в экономику и развитие тяжелой промышленности нашей страны", – отметил и.о. главы УЗ Иван Юрик.

По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

Stadler Rail AG – крупный швейцарский производитель подвижного ж/д состава. Компания производит трамваи, поезда метро, пригородные и скоростные поезда, железнодорожные и маневровые локомотивы, а также пассажирские вагоны. Компания производит транспорт более чем на 20 заводах. Штат компании – свыше 12 000 человек.

В июле 2020 года руководство УЗ провело переговоры со Stadler о возможности использования ее электро- и дизельпоездов в Украине.

29 января 2021 года Украина и Stadler обсудили возможности сотрудничества в модернизации подвижного состава украинской ж/д. В феврале представители швейцарской компании посетили Киевский электровагоноремонтный завод.

5 мая стало известно, что УЗ не смогла провести тендер на закупку 100 новых пассажирских вагонов стоимостью более 3 млрд грн.