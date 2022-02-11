Британский ретейлер Tesco начнет возить грузы для своих магазинов электрофурами

17:10 11 Февраль Киев, Украина

Британская транснациональная корпорация, крупнейшая розничная сеть в Великобритании Tesco выпустил на дороги два электрических большегруза, чтобы перевозить продукты без выбросов.



Электромобили DAF будут перевозить продукты питания и другие товары из железнодорожного терминала в распределительный центр в Уэльсе. Партнером проекта стала международная транспортно экспедиторская компания FSEW.



Новые, введенные в эксплуатацию грузовики могут сыграть ключевую роль в ускорении перехода автотранспортной отрасли к транспорту с нулевым уровнем выбросов в течение следующих нескольких лет. В настоящее время на большегрузы приходится около 16% выбросов от всего внутреннего транспорта в Великобритании.



По заявлениюTesco, они первые в Великобритании, кто использует полностью электрические грузовые автомобили. Супермаркет также начал перевод своих более 2000 фургонов для доставки на полностью электрические.



Этот шаг способствует достижению цели сети Tesco для достижения нулевого уровня выбросов от своей деятельности к 2035 году. К 2025 году компания планирует достичь нулевого уровня выбросов при транспортировке.