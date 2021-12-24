Британцы вложили $100 млн в разработку водородных морских судов нового поколения

10:15 24 Декабрь Киев, Украина

Британский морской оператор Attollo представил концепцию Project Zero – проект футуристических водородных судов следующего поколения. В их разработку будет инвестировано $100 млн. В компании уверены, что концепция даст значительный толчок развитию водородного морского транспорта в Великобритании, сообщает H2 View .



Предполагается, что три судна, названные United Hope, United Destiny и United Progress (Объединенная Надежда, Объединенная Судьба и Объединенный Прогресс), будут построены до 2030 года и совершат революцию в морском транспорте.



Дизайн судов Attollo был создан компанией V&A Dundee, исследование в области водородных двигательных технологий провела транспортная консалтинговая компания Cenex.



«Project Zero – одна из самых увлекательных идей, над которыми мы работали в нашей программе «Дизайн для бизнеса». В дизайне Attollo прекрасно сочетаются экологичность и технологические инновации», – сказала менеджер по бизнес-исследованиям компании V&A Dundee Джен Балли.



Attollo хочет использовать двигательные установки с нулевым выбросом углерода для своих судов следующего поколения. Мы провели оценку технологий, доступных для морских применений, чтобы реализовать стратегии перехода к декарбонизации в соответствии с их целями», – сказал в свою очередь генеральный директор Cenex Фергус Уорти.