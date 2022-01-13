Бренд Converse направит выручку от продаж на борьбу с океаническим мусором

09:07 30 Апрель Киев, Украина

С каждым днем растет количество мусора, который попадает в мировой океан. Это наносит непоправимый вред экологии. Свою лепту в борьбу за чистую среду обитания решил внести известный бренд Converse. Бренд открыл виртуальный магазин в Тихом океане на мусорном острове, который состоит из 80 000 тонн пластика и по размеру превышает площадь Франции. С предложениями этой торговой точки можно ознакомиться на сайте магазина.

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В магазине представлены кеды, соответствующие идеям устойчивого развития. Их можно купить по системе Choose Your Own Donation - за пожертвование. Средства от продаж Converse направит на ликвидацию океанического мусора. Ассортимент будет обновляться вплоть до Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня.

“Мы хотим превратить самые культовые кеды в самые экологичные, но мы понимаем, что не можем сделать это в одиночестве”, - отметил директор по маркетингу Converse Мигель Каррилло.

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