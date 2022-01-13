Бренд Converse направит выручку от продаж на борьбу с океаническим мусором

С каждым днем растет количество мусора, который попадает в мировой океан. Это наносит непоправимый вред экологии. Свою лепту в борьбу за чистую среду обитания решил внести известный бренд Converse. Бренд открыл виртуальный магазин в Тихом океане на мусорном острове, который состоит из 80 000 тонн пластика и по размеру превышает площадь Франции. С предложениями этой торговой точки можно ознакомиться на сайте магазина.
Сообщается, что разработкой пространства Renew Labs занималось агентство Virtue.
В магазине представлены кеды, соответствующие идеям устойчивого развития. Их можно купить по системе Choose Your Own Donation - за пожертвование. Средства от продаж Converse направит на ликвидацию океанического мусора. Ассортимент будет обновляться вплоть до Всемирного дня океанов, который отмечается 8 июня.
Напомним, японский бренд Midorikawa выпустили ботинки в виде человеческой ноги - с пятью пальцами, формой стопы и ногтями. Коллекция неоднозначной обуви представлена в нюдовых тонах.
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