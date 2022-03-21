Братья Суркисы продолжают суд против «ПриватБанка»

В Украине продолжается одно из самых громких дел – братья Суркисы против «ПриватБанка». Несколько лет тянется рассмотрение судьями вопроса о выплате олигархами иска на 36,5 млн гривен. Согласно данным долг бизнесмена составляет в 5 раз больше.

И теперь он должен решать, заплатит Суркис — 36,5 млн гривен в пользу «Приватбанка». Это лишь часть его долга перед государственным банком. Вся сумма — в пять раз больше. Судебная волокита вокруг «Приватбанка» и братьев Суркисов продолжается уже несколько лет. Олигархи оспаривают принудительную конвертацию их вкладов на 1 млрд гривен в акции «Приватбанка» во время национализации финучреждения в декабре 2016-го.

Постановлением Нацбанка Суркисов признали связанными с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским. И судебные претензии между сторонами взаимны.

На днях Большая палата Верховного Суда назначила на 29 июня рассмотрение дела, в рамках которой братья Суркисы хотят взыскать более 350 млн долларов с «Приватбанка». Речь идет об обжаловании решения суда от 2017 года. А именно по обязанности банка обслуживать размещены в национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов.