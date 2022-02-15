"Борисполь" потерял 1,5 млрд гривен дохода

«Международный аэропорт Борисполь» рассказал о положении предприятия и отчитался в финансовом отчете за 2020 год. Несмотря на оптимизацию, сокращение и снижение затрат, отчет говорит о потере 1,5 млрд гривен.

Если быть точными, по результатам 12 месяцев 2020 года Борисполь потерпел 1,482 млрд грн чистых убытков. Причинами таких финансовых результатов стали:

карантинные ограничения в стране, введённые с целью предотвращения распространения COVID-19;

закрытие пунктов пропуска через государственную границу Украины на регулярные пассажирские перевозки в марте 2020 года;

практически полное прекращение внутреннего и международного авиасообщения во II квартале 2020 года.

Вместе с тем, согласно финансовому плану аэропорта Борисполь на 2020 год, госпредприятие рассматривало оптимистический сценарий получения годового дохода на сумму в 1,5 млрд грн.