«Борисполь» перевез почти 362 тысячи пассажиров за 5 месяцев

18:00 09 Июнь Киев, Украина

Несмотря на постоянные карантинные ограничения, авиационное пространство оживает и сфера полетов наращивает былые темпы. Исключением не стал и украинский аэропорт «Борисполь», который увеличил перевозку пассажиров на нерегулярных рейсах на 95%.

За 5 месяцев 2021-го аэропорта отправились в путешествие почти 2,5 миллиона пассажиров. Об этом сообщили на Facebook-странице Международного аэропорта «Борисполь».

В заметке отметили, что в мае 2021-го аэропорт «Борисполь» обслужил 706 993 пассажиров:

345255 - пассажиры регулярных рейсов;

361738 - пассажиры нерегулярных рейсов.

Если сравнивать с показателями 2020 за этот период, то количество пассажиров регулярных рейсов уменьшилась лишь на 33%. В то же время количество пассажиров нерегулярных рейсов увеличилось на 95%.