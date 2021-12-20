Борьба с изменением климата приведет к финансовым рискам

09:08 29 Ноябрь Киев, Украина





Напомним, 200 стран договорились о сокращении использования ископаемого топлива с целью уменьшения негативного влияния на климат. Однако как с учетом борьбы с изменением климата, так и сами климатические изменения приведут к финансовым рискам, которые специалисты делят на два типа. К первому относят значительный ущерб от природных катаклизмов (наводнения, засухи и прочее), а ко второму – расходы через энергетический переход.



/>Эксперты отмечают, что уже сейчас ряд предприятий лишаются заведомо убыточных активов. В то же время, другие компании ожидают выпуска официальных четких правил, согласно которым будет осуществляться учет выбросов углекислого газа. Специалисты отмечают, что борьба по изменению климата может привести к значительным последствиям на рынке активов. Больше всего, по мнению экспертов, пострадают бизнесы, связанные с недвижимостью. По предварительным оценкам, их активы обесценятся до 7,5 триллиона долларов.Напомним, 200 стран договорились о сокращении использования ископаемого топлива с целью уменьшения негативного влияния на климат. Однако как с учетом борьбы с изменением климата, так и сами климатические изменения приведут к финансовым рискам, которые специалисты делят на два типа. К первому относят значительный ущерб от природных катаклизмов (наводнения, засухи и прочее), а ко второму – расходы через энергетический переход.отмечают, что уже сейчас ряд предприятий лишаются заведомо убыточных активов. В то же время, другие компании ожидают выпуска официальных четких правил, согласно которым будет осуществляться учет выбросов углекислого газа.

Таким образом, аналитики подсчитали приблизительную сумму «проблемных» активов, касающихся рынка недвижимости, наиболее пострадавшего в сложившейся ситуации. Размер ее не менее будет составлять 7,5 триллиона долларов.

Кроме того, экстремальные погодные явления негативно повлияют на деятельность страховых, кредиторских компаний. Энергетическая промышленность, по предварительным данным, потеряет около 3,3 триллиона долларов, что почти четверть от общей суммы «проблемных» активов.



Для того чтобы сохранить температуру и удержать глобальное потепление до 1,5 градуса, значительную часть запасов ископаемого топлива необходимо оставить в земле. Следовательно, угольные электростанции продолжат закрываться по всему миру.

Ожидается, что совокупное обесценивание газовых и угольных активов к 2030 году может составить около 68 миллиардов долларов.

С другой стороны, энергетические предприятия в большинстве своем сейчас жалуются на пандемию, когда говорят об обесценивании активов, и лишь потом они отмечают причину в борьбе с изменением климата.



