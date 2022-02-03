Большинство бизнесов собираются продолжить работу в Украине даже в случае обострения войны

Большинство опрошенных компаний будут продолжать работу в Украине даже в случае обострения войны с Россией, пишет Forbes, ссылаясь на данные Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).
Только 7% руководителей компаний отметили, что из-за внешней агрессии их бизнес может полностью закрыться.
Часть компаний планирует оставаться в Украине, но рассматривает возможность переезда в западные регионы. О таком сценарии рассуждают 17% опрошенных.
Почти половина бизнесов, 45%, собираются продолжать работу в обычном режиме даже в случае обострения конфликта.
Десятая часть опрошенных компаний думают о том, чтобы уехать из Украины.
Как бизнесы планируют обезопаситься
По данным ЕБА, 40% опрошенных составили план действий на случай дальнейшего вторжения, такое же количество компаний размышляет над этим.
Среди приоритетов – безопасность сотрудников и их близких, безопасность активов, документов и данных, а также жизнеспособность бизнеса.
/>Компании рассматривают разные способы обезопасить себя и сохранить активы. Чаще говорят о физохране имущества или его перемещении в другие регионы, об усилении информбезопасности и страховании. Также рассматривают возможность вывода средств.
По данным иностранных разведчиков, в октябре-ноябре Российская Федерация начала стягивать войска на границу с Украиной. Американская разведка считает, что Россия планирует широкомасштабное военное наступление на Украину, которое может произойти в начале 2022 года.
Только 7% руководителей компаний отметили, что из-за внешней агрессии их бизнес может полностью закрыться.
Часть компаний планирует оставаться в Украине, но рассматривает возможность переезда в западные регионы. О таком сценарии рассуждают 17% опрошенных.
Почти половина бизнесов, 45%, собираются продолжать работу в обычном режиме даже в случае обострения конфликта.
Десятая часть опрошенных компаний думают о том, чтобы уехать из Украины.
Как бизнесы планируют обезопаситься
По данным ЕБА, 40% опрошенных составили план действий на случай дальнейшего вторжения, такое же количество компаний размышляет над этим.
Среди приоритетов – безопасность сотрудников и их близких, безопасность активов, документов и данных, а также жизнеспособность бизнеса.
/>Компании рассматривают разные способы обезопасить себя и сохранить активы. Чаще говорят о физохране имущества или его перемещении в другие регионы, об усилении информбезопасности и страховании. Также рассматривают возможность вывода средств.
По данным иностранных разведчиков, в октябре-ноябре Российская Федерация начала стягивать войска на границу с Украиной. Американская разведка считает, что Россия планирует широкомасштабное военное наступление на Украину, которое может произойти в начале 2022 года.
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