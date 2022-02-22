Большие проблемы маленьких виноделен в Украине

12:15 26 Май Киев, Украина

Украина издавна успешно выращивает виноградные и другие фруктово-ягодные культуры. Но что же тогда мешает нашей стране выйти на мировой рынок вин? Своим взглядом на проблемы виноделия в Украине поделился абсолютный победитель дегустационного конкурса "Сорт и терруар. Микровиноделие" представитель компании украинского бренда виноделия De Laransa Александр Семенюта.

Производство вин в Украине набирает обороты и постоянно модернизируется. Несмотря на устаревшую нормативную базу и законодательную "зарегулированность", одним из главных факторов влияния на процесс в целом и дальнейшее развитие становятся погодные условия.

"Это относительно к южным в большинстве регионов Украины холодный климат! Который диктует свою "правду" - чем выращивать укрывной виноград, который на Юге растет чуть ли не сам по себе, а на Севере ещё тот "геморрой", проще выгнать самогон из пшеницы или сахара, не говоря о «водке из опилок", - сказал Александр Семенюта.

Также сложно получить лицензию на производство, поскольку нормативы остались еще со времен СССР. Микровиноделие тогда вообще не рассматривалось и не принималось во внимание. В современных же условиях ценовая политика на алкоголь в Украине должна быть дифференцирована к способам производства, а не регулироваться государством.