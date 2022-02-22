Большие проблемы маленьких виноделен в Украине

Украина издавна успешно выращивает виноградные и другие фруктово-ягодные культуры. Но что же тогда мешает нашей стране выйти на мировой рынок вин? Своим взглядом на проблемы виноделия в Украине поделился абсолютный победитель дегустационного конкурса "Сорт и терруар. Микровиноделие" представитель компании украинского бренда виноделия De Laransa Александр Семенюта.
Производство вин в Украине набирает обороты и постоянно модернизируется. Несмотря на устаревшую нормативную базу и законодательную "зарегулированность", одним из главных факторов влияния на процесс в целом и дальнейшее развитие становятся погодные условия.
Также сложно получить лицензию на производство, поскольку нормативы остались еще со времен СССР. Микровиноделие тогда вообще не рассматривалось и не принималось во внимание. В современных же условиях ценовая политика на алкоголь в Украине должна быть дифференцирована к способам производства, а не регулироваться государством.
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