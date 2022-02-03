Больше половины украинских предпринимателей хотят обновить Соглашение об ассоциации с ЕС

16:00 15 Сентябрь Киев, Украина

sans-serif;">Ольга Стефанишина сообщила, что было получено порядка 150 предложений от представителей бизнеса, по обновлению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.



Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнула, что диалог с бизнесом начался еще в июле.

«Около 65% предпринимателей считают, что уменьшение/обнуление ввозных пошлин со стороны ЕС может положительно повлиять на рост объемов экспорта в ЕС. А 15% хотят не просто выйти на европейские рынки, а открыть собственную компанию в ЕС», – сказала Стефанишина.

Она также отметила, что правительство не станет рассматривать меры, противоречащие духу Соглашения.