Больше половины украинских предпринимателей хотят обновить Соглашение об ассоциации с ЕС
16:00 15 Сентябрь Киев, Украина
sans-serif;">Ольга Стефанишина сообщила, что было получено порядка 150 предложений от представителей бизнеса, по обновлению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнула, что диалог с бизнесом начался еще в июле.
«Около 65% предпринимателей считают, что уменьшение/обнуление ввозных пошлин со стороны ЕС может положительно повлиять на рост объемов экспорта в ЕС. А 15% хотят не просто выйти на европейские рынки, а открыть собственную компанию в ЕС», – сказала Стефанишина.
Она также отметила, что правительство не станет рассматривать меры, противоречащие духу Соглашения.
«В первую очередь, при формировании позиции мы будем исходить из того, что нужно максимально поддерживать наши компании, давать им стимулы для развития, независимо от того, идет ли речь о большом или малом бизнесе. Второе – это поддержка и развитие конкуренции», – сообщила вице-премьер.
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