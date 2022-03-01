Больше никаких "три полоски" для россиян: Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом

Немецкая Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.
Компания больше не будет изготавливать форму для национальной сборной РФ. Они сотрудничали с 2008 года, а последнее соглашение предполагало, что договор продлится до 2026 года.
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