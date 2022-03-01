Больше никаких "три полоски" для россиян: Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом

16:57 01 Март Киев, Украина

Немецкая Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС) "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения РФ в Украину и на фоне международных санкций против России.



Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

"Adidas немедленно приостанавливает свое партнерство с РФС", – говорится в заявлении компании во вторник.

Компания больше не будет изготавливать форму для национальной сборной РФ. Они сотрудничали с 2008 года, а последнее соглашение предполагало, что договор продлится до 2026 года.