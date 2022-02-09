Большая и малая приватизация – это инвестиции в Украину

Заместитель председателя Офиса президента в своих социальных сетях рассказал о планах правительства на большую и малую приватизацию. По словам Кирилла Тимошенко в Facebook Украина планирует провести около 100 онлайн-аукционов в период май-июнь 2021 года.
В 2020 году Фонд государственного имущества планировал получить доход от приватизации на сумму 400 млн гривен. Несмотря на карантин, реальный доход в прошлом году составил 2,5 млрд гривен.
Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в рамках «Большой приватизации тюрем» на аукцион выставили две колонии. Продать планируют Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51.
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