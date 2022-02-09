Большая и малая приватизация – это инвестиции в Украину

Заместитель председателя Офиса президента в своих социальных сетях рассказал о планах правительства на большую и малую приватизацию. По словам Кирилла Тимошенко в Facebook Украина планирует провести около 100 онлайн-аукционов в период май-июнь 2021 года.

«Большая и малая приватизация 2021 открывает путь еще более масштабных инвестиций. При этом мы видим, что конкуренция растет. В апреле 2020 среднее количество участников на торгах составила 3,67. В апреле этого года - уже 4,57. И это, я уверен, только начало. Уже на май-июнь запланировано более 100 аукционов по всей стране», - написал Тимошенко.

В 2020 году Фонд государственного имущества планировал получить доход от приватизации на сумму 400 млн гривен. Несмотря на карантин, реальный доход в прошлом году составил 2,5 млрд гривен.

Ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в рамках «Большой приватизации тюрем» на аукцион выставили две колонии. Продать планируют Львовскую исправительную колонию №48 и Южную исправительную колонию №51.