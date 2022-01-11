«Богдан» совместно с Tram For Envi будут поставлять троллейбусы в Чехию

Крупный заказ получила корпорация «Богдан» совместно с чешской компанией Tram For Envi, обойдя в прошлом году на тендере такую компанию, как Škoda Electric. Теперь, как сообщила пресс-служба корпорации, они поставят шесть новых троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г.Иглава (Чехия).
В мае 2020 года чешско-украинский консорциум был признан победителем тендера на поставку троллейбусов для транспортной компании г.Иглава, в котором он конкурировал с Škoda Electric. До этого в течение многих лет только Škoda Electric выигрывала контракты на поставку троллейбусов, а приход других производителей привел к существенному снижению цен.
Корпорация «Богдан» около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с чешской компанией Cegelec и представляла троллейбус в рамках совместного проекта в г.Острава (Чехия). Среди других крупных поставок продукции корпорации в ЕС - поставка в 2013 году совместно с польской компанией Ursus 38 электробусов в г.Люблин.
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