«Богдан» совместно с Tram For Envi будут поставлять троллейбусы в Чехию

Крупный заказ получила корпорация «Богдан» совместно с чешской компанией Tram For Envi, обойдя в прошлом году на тендере такую компанию, как Škoda Electric. Теперь, как сообщила пресс-служба корпорации, они поставят шесть новых троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г.Иглава (Чехия).

"Покупка будет финансироваться с помощью европейской субсидии. Это будет двухосный низкопольный троллейбус, который может выезжать за пределы контактной сети. Значительная часть конструкции троллейбуса должна иметь составляющие чешского производства, например оборудования Cegelec", - отметили в компании.

В мае 2020 года чешско-украинский консорциум был признан победителем тендера на поставку троллейбусов для транспортной компании г.Иглава, в котором он конкурировал с Škoda Electric. До этого в течение многих лет только Škoda Electric выигрывала контракты на поставку троллейбусов, а приход других производителей привел к существенному снижению цен.

Корпорация «Богдан» около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с чешской компанией Cegelec и представляла троллейбус в рамках совместного проекта в г.Острава (Чехия). Среди других крупных поставок продукции корпорации в ЕС - поставка в 2013 году совместно с польской компанией Ursus 38 электробусов в г.Люблин.