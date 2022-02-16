Богатейшим человеком мира стал Бернар Арно - владелец Louis Vuitton и Dior

08:39 25 Май Киев, Украина

До последнего времени список богатейших людей мира возглавлял основатель Amazon Джефф Безос. Но, согласно опубликованным 24 мая данным, список Forbes теперь открывает генеральный директор холдинга LVMH Бернар Арно. Его состояние насчитывает в 186,3 млрд долл. Таким образом, Арно обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса на 300 млн долл.

В тройку богачей также вошел глава Tesla и Space X Илон Маск (147,3 млрд долл).

Как пишет издание, состояние Арно выросло с 76 млрд долл в марте 2020 года до 186,3 млрд долл состоянию на 24 мая 2021 года - то есть за последние 14 месяцев выросло на 110 млрд долл, в частности, из-за того, что LVMH несмотря на пандемию показал высокие показатели.

В 1 квартале 2021 года холдинг получил 14 млрд евро выручки, что на 32% выше показателя того же периода прошлого года - этому поспособствовал "импульс", обеспеченный покупателями в Китае.

В то же время рыночная капитализация холдинга LVMH, в который входят Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, Givenchy, составляет 320 млрд долларов.

Напомним, что девять человек стали миллиардерами благодаря COVID-вакцинам. Совокупное состояние новых миллиардеров, среди которых главы BioNTech, Moderna и CanSino Biologics, превысило $19 миллиардов.

Также сообщалось, что сооснователь Ethereum уничтожил токены Shiba Inu почти на $7 млрд. Виталий Бутерин сжег 90% подаренных ему токенов криптовалюты Shiba Inu. Оставшиеся 10% он намерен направить на благотворительность.