Бизнесу заплатят компенсации с «ковидного» фонда

Украинское правительство обещало малому и среднему бизнесу помощь. Благодаря заявлению Олега Устенко – советника президента Украины – стало известно, откуда поступит финансирование.

Деньги на компенсации бизнеса во время карантина через Covid-19 власти Украины планируют взять с так называемого "ковидного фонда".

"Там есть деньги", - заявил Устенко.

Новые расходы на компенсации украинскому бизнесу из-за карантина президент Украины как законодательную инициативу анонсировал 24 ноября на фоне бюджетного дефицита, который уже возник в Украине из-за неполучения транша от МВФ. Государственное казначейство до конца этого года будет финансировать только защищенные статьи расходов госбюджета, то есть расходы на зарплату бюджетникам, пенсии и так далее.

При этом дефицит государственного бюджета Украины в следующем году предполагается рекордный - 270 000 000 000 гривен.