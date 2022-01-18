Бизнесмены просят защиты у президента

12:42 07 Сентябрь Киев, Украина

Президент Зеленский получил инициативы от украинских бизнесменов. Предприниматели просят Владимира создать антирейдерский комитет, который дал бы возможность регулировать проверки и дать возможность развития.

Одной из инициаторов стала соучредитель холдинговой компании "Петрус" Людмила Русалина, которая заявляет, что годами страдает от угроз, шантажа, физического насилия и заказных уголовных производств.

Фото: Зеленского попросили создать антирейдерский комитет

"На меня были "наезды" и угрозы убийством. Меня шантажировали заказным уголовным делом. После обращений все эти представления были рассмотрены и хочу показать результат этого – закрытие заказного уголовного производства, которое было против меня, и подтверждение закрытия на уровне Генеральной прокуратуры и также судебное решение", – заявила она на круглом столе, посвященном вопросам защиты от рейдерства.

Глава общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала добавил, что рейдерство в Украине – это проблема не только бизнеса, но и всей страны.

Фото: Фото: Зеленского попросили создать антирейдерский комитет


"Именно поэтому мы и решили собрать круглый стол, чтобы послушать и представителей бизнеса, и представителей правоохранительных органов. И прозвучала такая инициатива – что президент, как гарант Конституции, как первое лицо в государстве – это именно тот человек, который может взять на себя ответственность за преодоление рейдерства", – отметил он.

Инициативу бизнеса поддержали народные депутаты, общественность, ученые, представители совета бизнес-омбудсмена, пишут "Подробности". Предприниматели уже получили ответ на свое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналисты отмечают, что он одобрил такую инициативу, и теперь участники круглого стола готовят конкретные предложения по формату работы совета и передадут их в Офис президента.