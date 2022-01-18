Бизнесмены просят защиты у президента

Президент Зеленский получил инициативы от украинских бизнесменов. Предприниматели просят Владимира создать антирейдерский комитет, который дал бы возможность регулировать проверки и дать возможность развития.

Одной из инициаторов стала соучредитель холдинговой компании "Петрус" Людмила Русалина, которая заявляет, что годами страдает от угроз, шантажа, физического насилия и заказных уголовных производств.

"На меня были "наезды" и угрозы убийством. Меня шантажировали заказным уголовным делом. После обращений все эти представления были рассмотрены и хочу показать результат этого – закрытие заказного уголовного производства, которое было против меня, и подтверждение закрытия на уровне Генеральной прокуратуры и также судебное решение", – заявила она на круглом столе, посвященном вопросам защиты от рейдерства.



Глава общественной организации "Стоп коррупции" Роман Бочкала добавил, что рейдерство в Украине – это проблема не только бизнеса, но и всей страны.