Бизнесменам можно не вести книгу доходов – новый закон Украины

12:06 06 Август Киев, Украина

В поддержку малому и среднему бизнесу президент Зеленский подписал новый закон, позволяющий не вести книгу доходов для разных категорий ФЛП (ФОП). Об этом сообщается на сайте президента Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-их "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей" (проект № 2524), который Верховная Рада приняла 14 июля.

В частности, Законом:

- упрощается механизм доведения налогоплательщиком отсутствии его вины из-за технического сбоя в работе электронного кабинета, в частности, отменяется необходимость подтверждения техническим администратором и / или методологом факта технического сбоя, методологических или технических ошибок;

- отменяется требование обязательной регистрации книги учета доходов и расходов, а также отменяется обязанность ведения книги учета доходов для ФЛП 1 и 2 группы упрощенцев и 3 группы, которые не являются плательщиками НДС. Такой налогоплательщик по собственному желанию может вести книгу учета доходов в бумажном или электронном виде. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге доходов наступает, только если такой плательщик сообщил о желании вести книгу учета доходов.