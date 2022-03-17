Бизнес ждут госпроверки – проект 2021 года

Инспекционный портал обнародовал на своем сайте список предприятий, которые подпадут под проект государственных проверок бизнеса в 2021 году. Органы госнадзора планируют проверить свыше 120 тысяч предприятий в Украине.

15 октября органы государственного надзора (контроля) завершили формирование проектов годовых планов проверок украинских предприятий. Проекты планов содержат полную информацию о более чем 120 тыс. Проверок от 21 центрального органа исполнительной власти, 4 облгосадминистраций и 13 исполнительных комитетов органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Гоструд восстановит трудовые проверки по зарплатам «в конвертах». Сферы, будут тщательно проверять: предприятия сельского хозяйства; строительства; торговли; общественного питания; гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, служба готова взять обязательства выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже 50 млн евро, если Кабинет Министров снимет соответствующие ограничения во время карантина.

С марта этого года остановившимися остаются 353 плановые проверки налогоплательщиков на общую сумму рисков неуплаты налогов на 39 млрд грн. Кроме этого, необработанными остаются документальные внеплановые проверки по нереальными операциями.

В сентябре Кабинет Министров продлил мораторий на государственный контроль и проверки бизнеса, который будет действовать в течение шести месяцев после окончания карантина.