Бизнес жалуется на работу "УЗ"

Системный кризис «Укрзализныци» наносит бизнесу большие убытки, а экономика Украины недополучает до 3% ВВП. Об этом заявляют украинские предприниматели.
Заложниками такой безответственности и системных ошибок транспортного монополиста — Укрзализныци — прежде всего аграрии, строители и металлурги.
Поэтому призывают власти создать альтернативу — запуск частной тяги — чтобы создать конкуренту условия работы на рынке.
К тому же, по подсчетам экспертов, за последние 10 лет объем железнодорожных перевозок в Украине сократился втрое, а износ инфраструктуры перевозчика — критический. Поэтому опасность масштабных аварий становится все более угрожающей.
Поэтому призывают власти создать альтернативу — запуск частной тяги — чтобы создать конкуренту условия работы на рынке.
К тому же, по подсчетам экспертов, за последние 10 лет объем железнодорожных перевозок в Украине сократился втрое, а износ инфраструктуры перевозчика — критический. Поэтому опасность масштабных аварий становится все более угрожающей.
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