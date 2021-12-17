Бизнес жалуется на работу "УЗ"

21:32 17 Ноябрь Киев, Украина

Системный кризис «Укрзализныци» наносит бизнесу большие убытки , а экономика Украины недополучает до 3% ВВП. Об этом заявляют украинские предприниматели.

Они сетуют, что перевозчик постоянно срывает сроки доставки грузов, поэтому иногда даже приходится останавливать производство, а это приводит к миллионным убыткам. И накапливавшиеся годами проблемы «Укрзализныци» превратились в системный кризис, с тяжелыми последствиями для всех участников рынка.

Заложниками такой безответственности и системных ошибок транспортного монополиста — Укрзализныци — прежде всего аграрии, строители и металлурги.



Поэтому призывают власти создать альтернативу — запуск частной тяги — чтобы создать конкуренту условия работы на рынке.



К тому же, по подсчетам экспертов, за последние 10 лет объем железнодорожных перевозок в Украине сократился втрое, а износ инфраструктуры перевозчика — критический. Поэтому опасность масштабных аварий становится все более угрожающей.