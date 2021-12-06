Бизнес в Украине: как стать перевозчиком

Стать перевозчиком в Украине не так сложно – главное иметь деньги. Купить маршрутку можно в обход официальным тендерам. Об особенностях того, как можно купить маршрутку и что нужно для получения прибыли – узнавали журналисты MYC.

Стоимость покупки транспорта

Покупка маршрутки обойдется от $ 3 до $ 7-10 тысяч, в зависимости от состояния машины. Один из водителей автопарка честно признался, что за три тысячи можно приобрести хлам, который «дороже продать запчастями, чем в собранном состоянии».

За отдельную плату можно купить и место на маршруте. Для этого нужно просто переоформить документы на транспорт и страховку. Директор автопарка сказал, что за это нужно будет заплатить 2300 гривен, или дешевле - оформив ФОП.

Работать можно начинать в обход тендеров, оформив своего водителя. Главное - платить ежедневно в кассу владельцу маршрута.

Как на прибыль влияет карантин

Владелица автопарка рассказала, что каждый водитель должен заработать 800 гривен за смену. Все сверхплановые доходы водитель может оставить себе. Пока план выполнять получается, но в любой момент может нагрянуть новый локдаун.

Во время карантина общественный транспорт может перевозить одновременно равную сидящим местам количество людей. Если коммунальный транспорт обязан выполнять эти требования, то частники без проблем ими пренебрегают. Поэтому карантин значительно повлиял на доходы коммунального транспорта - они снизились «процентов на 60-80».

«Вот все, что простой - это все выписан штраф. Затем идет дело в суд. И потом 17000. Вот весь стояк, который был на локдауне - это все стояк со штрафами. Весь стояк - 90 протоколов за период декабрь-январь», - говорит директор частного автопарка.