Бизнес против очередного повышения тарифов "УЗ"

20:29 05 августа Киев, Украина

Перевозчиков волнует тот вопрос, что поднятие цен на железнодорожные перевозки никак экономически не обосновано. По этому Бизнес-сообщество выступило с предложением к Мининфраструктуры пересмотреть текущий проект приказа.