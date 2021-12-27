Бизнес подвел итоги года и очертил приоритеты на 2022 год

16:09 27 Декабрь Киев, Украина

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) подвели итоги экономики в 2021 г. и определили основные приоритеты на следующий год.





Кроме того, в Украине из-за пандемии коронавируса и аномального роста цен на энергоресурсы обострились хронические проблемы экономики: финансовый голод предприятий, попытки усилить фискальное давление на малое предпринимательство через принятый закон No1914 (5600), отсутствие комплексных программ государственной антикризисной поддержки и компенсаторных мер.



Это отметили участники заседания Правления УСПП, к которому присоединились руководители промышленных предприятий, профильных деловых ассоциаций – химпрома, легкой промышленности, строителей, агропереработки, представители Верховной Рады, президент ТПП Геннадий Чижиков и многие другие.



Президент УСПП Анатолий Кинах в своем выступлении подчеркнул, что больше всего деловое сообщество сейчас беспокоит состояние промышленности, ведь это и рабочие места, и наполнение бюджета.



Небольшой рост в 1,3% за 10 месяцев текущего года не компенсирует предыдущее падение в 5,2%. Украинская экономика сейчас по темпам восстановления очень медленная и, по меньшей мере, вдвое отстает от других стран Европы. В частности, рост



Высокий уровень отложенной инфляции потребительских цен: таковая в индустрии составляет 52% и уже через несколько месяцев отразится на карманах потребителей.



При этом масштабных программ доступа производителей к дешевым кредитам кроме лимитированной «5-7-9» нет. Учетная ставка Нацбанка за год выросла с 6% до 9%. Среди достижений было названо удержание макроэкономической стабильности, чему способствовали рекордные урожаи в АПК и их экспорт, принятие законопроекта No3739 о локализации в машиностроении (правда, в урезанном виде), усиление социального диалога правительства, работодателей и профсоюзов.Кроме того, в Украине из-за пандемии коронавируса и аномального роста цен на энергоресурсы обострились хронические проблемы экономики: финансовый голод предприятий, попытки усилить фискальное давление на малое предпринимательство через принятый закон No1914 (5600), отсутствие комплексных программ государственной антикризисной поддержки и компенсаторных мер.Это отметили участники заседания Правления УСПП, к которому присоединились руководители промышленных предприятий, профильных деловых ассоциаций – химпрома, легкой промышленности, строителей, агропереработки, представители Верховной Рады, президент ТПП Геннадий Чижиков и многие другие.Президент УСПП Анатолий Кинах в своем выступлении подчеркнул, что больше всего деловое сообщество сейчас беспокоит состояние промышленности, ведь это и рабочие места, и наполнение бюджета.Небольшой рост в 1,3% за 10 месяцев текущего года не компенсирует предыдущее падение в 5,2%. Украинская экономика сейчас по темпам восстановления очень медленная и, по меньшей мере, вдвое отстает от других стран Европы. В частности, рост ВВП по итогам 2021 года будет на отметке 2,7%, при том, что среднее значение для экономик переходного типа сейчас, по оценкам МВФ и Всемирного Банка – 5,7%.Высокий уровень отложенной инфляции потребительских цен: таковая в индустрии составляет 52% и уже через несколько месяцев отразится на карманах потребителей.При этом масштабных программ доступа производителей к дешевым кредитам кроме лимитированной «5-7-9» нет. Учетная ставка Нацбанка за год выросла с 6% до 9%.

«Чистая прибыль банковской системы за 10 месяцев 2021 года составляет 59 млрд. грн. Это +47% к аналогичному периоду в прошлом году. При этом рост производства только 1,3%? Вся проблема в том, что банкам выгоднее скупать ОВГЗ с гарантированной доходностью в 12%, чем кредитовать бизнес. Это деформация системы, чтобы экономика начала свое восстановление, производителям нужен источник пополнения оборотного капитала», – подчеркнул президент УСПП.

Но больше всего деловое сообщество беспокоят цены на энергоносители.



На грани банкротства химпром, сахарная сфера, тепличное хозяйство, агропереработка и т.д. Поэтому дорожает пищевая продукция, под угрозой весенняя посевная.



Спотовые цены на газ в Европе установили новый исторический рекорд, преодолев отметку в $2000 за 1000 куб. м. Украина является единственным государством в Европе, не имеющим долгосрочного прямого контакта на поставку природного газа и работающего на спотовых рынках. Цены по долгосрочным контрактам в 2-3 раза ниже. Например, Молдова покупает тысячу кубов за 400-450 долл., Венгрия - 350 долл., Австрия 280 долл., Болгария – 550 дол. тому подобное.



По результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже средневзвешенные цены на природный газ в продаже ресурса декабря по НДС (по всем условиям оплаты) предлагаются на уровне 36 282,33 грн/тыс. куб. м, ресурса января по предоплате 52750 грн/тыс. куб. м.



По многочисленным сообщениям производителей стекла, почти треть предприятий отрасли остановились в производстве. Поддерживается минимальная работа специализированных плавильных печей, на направляемый газ, однако на выходе продукции нет. Риск в том, что такие предприятия в случае их остановки не смогут возобновить работу.



Об остановке некоторых предприятий текстильного производства говорит и президент Укрлегпром Татьяна Изовит.



Президент Cоюза химиков Алексей Голубов акцентировал внимание присутствующих, что в химпроме остановился не только крупнейший в Европе Одесский припортовый завод, но и Северодонецкий Азот.



В таких обстоятельствах в следующем году аграрии получат только 25-30% нужного им объема удобрений. Под угрозой весенние полевые роботы.

«Себестоимость газа украинской добычи 40 дол. за тысячу кубов, мы сейчас покупаем по 2800 долларов. Речь уже о выживании многих производств в этот зимний период», - подчеркнул он.