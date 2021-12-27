Бизнес подвел итоги года и очертил приоритеты на 2022 год

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) подвели итоги экономики в 2021 г. и определили основные приоритеты на следующий год.
Среди достижений было названо удержание макроэкономической стабильности, чему способствовали рекордные урожаи в АПК и их экспорт, принятие законопроекта No3739 о локализации в машиностроении (правда, в урезанном виде), усиление социального диалога правительства, работодателей и профсоюзов.
Кроме того, в Украине из-за пандемии коронавируса и аномального роста цен на энергоресурсы обострились хронические проблемы экономики: финансовый голод предприятий, попытки усилить фискальное давление на малое предпринимательство через принятый закон No1914 (5600), отсутствие комплексных программ государственной антикризисной поддержки и компенсаторных мер.
Это отметили участники заседания Правления УСПП, к которому присоединились руководители промышленных предприятий, профильных деловых ассоциаций – химпрома, легкой промышленности, строителей, агропереработки, представители Верховной Рады, президент ТПП Геннадий Чижиков и многие другие.
Президент УСПП Анатолий Кинах в своем выступлении подчеркнул, что больше всего деловое сообщество сейчас беспокоит состояние промышленности, ведь это и рабочие места, и наполнение бюджета.
Небольшой рост в 1,3% за 10 месяцев текущего года не компенсирует предыдущее падение в 5,2%. Украинская экономика сейчас по темпам восстановления очень медленная и, по меньшей мере, вдвое отстает от других стран Европы. В частности, рост ВВП по итогам 2021 года будет на отметке 2,7%, при том, что среднее значение для экономик переходного типа сейчас, по оценкам МВФ и Всемирного Банка – 5,7%.
Высокий уровень отложенной инфляции потребительских цен: таковая в индустрии составляет 52% и уже через несколько месяцев отразится на карманах потребителей.
При этом масштабных программ доступа производителей к дешевым кредитам кроме лимитированной «5-7-9» нет. Учетная ставка Нацбанка за год выросла с 6% до 9%.
Кроме того, в Украине из-за пандемии коронавируса и аномального роста цен на энергоресурсы обострились хронические проблемы экономики: финансовый голод предприятий, попытки усилить фискальное давление на малое предпринимательство через принятый закон No1914 (5600), отсутствие комплексных программ государственной антикризисной поддержки и компенсаторных мер.
Это отметили участники заседания Правления УСПП, к которому присоединились руководители промышленных предприятий, профильных деловых ассоциаций – химпрома, легкой промышленности, строителей, агропереработки, представители Верховной Рады, президент ТПП Геннадий Чижиков и многие другие.
Президент УСПП Анатолий Кинах в своем выступлении подчеркнул, что больше всего деловое сообщество сейчас беспокоит состояние промышленности, ведь это и рабочие места, и наполнение бюджета.
Небольшой рост в 1,3% за 10 месяцев текущего года не компенсирует предыдущее падение в 5,2%. Украинская экономика сейчас по темпам восстановления очень медленная и, по меньшей мере, вдвое отстает от других стран Европы. В частности, рост ВВП по итогам 2021 года будет на отметке 2,7%, при том, что среднее значение для экономик переходного типа сейчас, по оценкам МВФ и Всемирного Банка – 5,7%.
Высокий уровень отложенной инфляции потребительских цен: таковая в индустрии составляет 52% и уже через несколько месяцев отразится на карманах потребителей.
При этом масштабных программ доступа производителей к дешевым кредитам кроме лимитированной «5-7-9» нет. Учетная ставка Нацбанка за год выросла с 6% до 9%.
Но больше всего деловое сообщество беспокоят цены на энергоносители.
На грани банкротства химпром, сахарная сфера, тепличное хозяйство, агропереработка и т.д. Поэтому дорожает пищевая продукция, под угрозой весенняя посевная.
Спотовые цены на газ в Европе установили новый исторический рекорд, преодолев отметку в $2000 за 1000 куб. м. Украина является единственным государством в Европе, не имеющим долгосрочного прямого контакта на поставку природного газа и работающего на спотовых рынках. Цены по долгосрочным контрактам в 2-3 раза ниже. Например, Молдова покупает тысячу кубов за 400-450 долл., Венгрия - 350 долл., Австрия 280 долл., Болгария – 550 дол. тому подобное.
По результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже средневзвешенные цены на природный газ в продаже ресурса декабря по НДС (по всем условиям оплаты) предлагаются на уровне 36 282,33 грн/тыс. куб. м, ресурса января по предоплате 52750 грн/тыс. куб. м.
По многочисленным сообщениям производителей стекла, почти треть предприятий отрасли остановились в производстве. Поддерживается минимальная работа специализированных плавильных печей, на направляемый газ, однако на выходе продукции нет. Риск в том, что такие предприятия в случае их остановки не смогут возобновить работу.
Об остановке некоторых предприятий текстильного производства говорит и президент Укрлегпром Татьяна Изовит.
Президент Cоюза химиков Алексей Голубов акцентировал внимание присутствующих, что в химпроме остановился не только крупнейший в Европе Одесский припортовый завод, но и Северодонецкий Азот.
В таких обстоятельствах в следующем году аграрии получат только 25-30% нужного им объема удобрений. Под угрозой весенние полевые роботы.
На грани банкротства химпром, сахарная сфера, тепличное хозяйство, агропереработка и т.д. Поэтому дорожает пищевая продукция, под угрозой весенняя посевная.
Спотовые цены на газ в Европе установили новый исторический рекорд, преодолев отметку в $2000 за 1000 куб. м. Украина является единственным государством в Европе, не имеющим долгосрочного прямого контакта на поставку природного газа и работающего на спотовых рынках. Цены по долгосрочным контрактам в 2-3 раза ниже. Например, Молдова покупает тысячу кубов за 400-450 долл., Венгрия - 350 долл., Австрия 280 долл., Болгария – 550 дол. тому подобное.
По результатам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже средневзвешенные цены на природный газ в продаже ресурса декабря по НДС (по всем условиям оплаты) предлагаются на уровне 36 282,33 грн/тыс. куб. м, ресурса января по предоплате 52750 грн/тыс. куб. м.
По многочисленным сообщениям производителей стекла, почти треть предприятий отрасли остановились в производстве. Поддерживается минимальная работа специализированных плавильных печей, на направляемый газ, однако на выходе продукции нет. Риск в том, что такие предприятия в случае их остановки не смогут возобновить работу.
Об остановке некоторых предприятий текстильного производства говорит и президент Укрлегпром Татьяна Изовит.
Президент Cоюза химиков Алексей Голубов акцентировал внимание присутствующих, что в химпроме остановился не только крупнейший в Европе Одесский припортовый завод, но и Северодонецкий Азот.
В таких обстоятельствах в следующем году аграрии получат только 25-30% нужного им объема удобрений. Под угрозой весенние полевые роботы.
Стоит отметить, что эта тематика стала во главу угла и в рамках заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЭС) под председательством Анатолия Кинаха. Участие в нем приняли стороны работодателей, профсоюзов и правительства, международные партнеры. В частности, министр экономики Ю.Свириденко, координатор системы ООН в Украине А.Лубрани и другие.
НТСЭС направит в адрес Премьер-министра предложения по минимизации негативных последствий роста цен и тарифов в энергосекторе на экономику и производителей. Напомним, еще в октябре состоялась встреча руководства НТСЭС с главой правительства Д.Шмигалем, где были зафиксированы соответствующие протокольные поручения.
Свои предложения пришлют ассоциации химиков, хлебопекарей, тепличного хозяйства, легпрома, переработки в АПК и т.д., которые аккумулирует УСПП. Представители делового сообщества настаивают на проведении встречи с Премьер-министром.тром, на которой можно было бы обсудить план действий по преодолению энергокризиса.
В заключение прошла процедура принятия новых членов УСПП, избрание вице-президента по вопросам сотрудничества с предприятиями оборонного комплекса Украины – им стал С.Змиевец. Также подписан меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией помощников народных депутатов Украины, подведены итоги проведенного по инициативе УСПП хакатона для угледобывающих городов.
НТСЭС направит в адрес Премьер-министра предложения по минимизации негативных последствий роста цен и тарифов в энергосекторе на экономику и производителей. Напомним, еще в октябре состоялась встреча руководства НТСЭС с главой правительства Д.Шмигалем, где были зафиксированы соответствующие протокольные поручения.
Свои предложения пришлют ассоциации химиков, хлебопекарей, тепличного хозяйства, легпрома, переработки в АПК и т.д., которые аккумулирует УСПП. Представители делового сообщества настаивают на проведении встречи с Премьер-министром.тром, на которой можно было бы обсудить план действий по преодолению энергокризиса.
В заключение прошла процедура принятия новых членов УСПП, избрание вице-президента по вопросам сотрудничества с предприятиями оборонного комплекса Украины – им стал С.Змиевец. Также подписан меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией помощников народных депутатов Украины, подведены итоги проведенного по инициативе УСПП хакатона для угледобывающих городов.
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