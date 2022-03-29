Бизнес безработных – государство гарантирует помощь

16:11 03 ноября Киев, Украина

Верховная Рада приняла законопроект, в котором обязали Фонд социального страхования делать дополнительные выплаты. Совместно с Фондом общеобязательного государственного социального страхования законопроект №3692 обязывает выдавать средства безработным на организацию бизнеса.

За документ проголосовали 295 парламентариев. Он вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют: