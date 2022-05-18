Биткоин и криптовалюты дорожают

Согласно данным CoinDesk - криптовалюта дорожает. Об этом стало известно 16 декабря, когда в ходе торгов курс криптовалют относительно биткоина снова вырос.

Указывается, что цена на биткоин впервые за долгий период времени преодолела отметку в 20 тысяч долларов. Это более, чем на 6% больше от прошлой цены. Сообщается, что такие колебания в цене обусловлены активным притоком институциональных инвесторов в криптовалюты.

Также не малую роль здесь сыграли ожидания общества по поводу того, что вакцина от коронавируса наконец-то поможет взять под контроль пандемию. Поэтому сейчас инвесторы готовы рисковать и снова вкладывать деньги в такие нестабильные валюты, как биткоин.

Напомним, что в Национальном банке Украины рассказали, как регулятор будет работать на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Указывается, что в период с 1 по 3 число и от 7 по 10 число в НБУ и других украинских банках будут выходные. Украинцы смогут воспользоваться лишь кассовыми операциями.