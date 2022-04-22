Безработным помогут открыть бизнес

17:04 24 ноября Киев, Украина

Согласно законопроекту, подписанному главой государства, Фонд соцстраха и Фонд обязательного госсоцстраха выделит безработным украинцам средства для открытия бизнеса

Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования во вторник, 24 ноября.



Отмечается, что финансовая помощь будет одноразовой.



Кроме того, фонд будет обеспечивать страховые выплаты утраченного заработка или его части, в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.



Также фондами будут выплачиваться страховые ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности; оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.