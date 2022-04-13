Безработица в Украине растет – 399,7 тыс. человек

Безработица в Украине продолжает расти. Показатели, которые выровнялись во время спада пандемии снова растут вверх. По официальным данным сейчас 399,7 тысяч украинцев имеют статус безработных.

Об этом сказал глава правительства Денис Шмыгаль во время выступления в ВР. "Статус безработного с начала карантина получили почти полмиллиона человек. Если по состоянию на 12 марта статус безработного имели 361 тыс. человек, то сегодня 399,7 тыс.", - отметил премьер-министр.

По состоянию на 17 ноября официально через центры занятости трудоустроено 419 тыс. человек.

На период действия карантина статус безработного будет предоставляться сразу после представления человеком соответствующего заявления, при этом пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.

Отмечается, что после подачи заявления не применяется семидневный период для активного поиска работы. Человек не будет обязана в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями, а сразу получит статус безработного.