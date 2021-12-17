Безработица в Украине остановилась – данные за июнь 2020 года

12:22 10 Июль Киев, Украина

Через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 000), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тысячи человек. Как информирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тыс. рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - отметил глава ведомства.

В пятерке лидеров по количеству поданных заявок от предпринимателей Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская область.

"На сегодняшний день есть хорошая новость. Где-то 3 последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, как минимум, что цифра не будет увеличиваться, а наоборот будет сокращаться", - подытожил Петрашко.