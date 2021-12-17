Безработица в Украине остановилась – данные за июнь 2020 года

12:22 10 Июль Киев, Украина

Через центры занятости в июне удалось трудоустроить на треть больше человек (54 000), чем в мае текущего года. Всего с начала карантина эта цифра составляет 174 тысячи человек. Как информирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом заявил министр Игорь Петрашко.

Фото: В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне

"Программа по частичной безработице действительно работает. Есть уже более 300 тыс. рабочих мест, которые удалось сохранить благодаря этой правительственной инициативе. Программа действует по всей Украине и охватывает практически все сектора. Среди участников, которые уже воспользовались поддержкой - представители легкой промышленности, пищевой промышленности, транспортной отрасли, туризма, ресторанного бизнеса и многих других", - отметил глава ведомства.

Фото: В течение трех последних недель количество безработных в Украине остается на стабильном уровне

В пятерке лидеров по количеству поданных заявок от предпринимателей Львовская, Харьковская, Донецкая, Сумская, Черниговская область.

"На сегодняшний день есть хорошая новость. Где-то 3 последние недели количество безработных остается на стабильном уровне. Мы надеемся, как минимум, что цифра не будет увеличиваться, а наоборот будет сокращаться", - подытожил Петрашко. 