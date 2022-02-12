Безработица в Украине – второе полугодие 2020

06:58 29 Сентябрь Киев, Украина

Не смотря на то, что кризис в Украине почти закончился – уровень безработицы в стране достаточно высокий. Его показатели гораздо меньше в сравнении с первым полугодием 2020 года, одна всё же высоки.

Высокий уровень безработицы в первом полугодии 2020 зафиксирован в восточных регионах Украины. Самый низкий - в столичном регионе и Харьковской области.

Как сообщает Госстат, в целом по Украине уровень безработицы в первом полугодии 2020 составил 9,6% (в первом квартале этот показатель составил 8,9%). Общее количество безработных в Украине до конца первого полугодия составило 1630000 человек.

Самый высокий уровень безработицы в первом полугодии зарегистрирован в Луганской (16% от общего количества населения трудоспособного возраста), Донецкой (15%) и Кировоградской (12,7%) областях. Далее следуют Волынская (12,6%), Полтавская (12,1%), Черниговская (12%) и Тернопольская (11,6%) области.

Самый низкий уровень безработицы в первом полугодии зафиксировано в Харьковской (6%), Киевской (6,8%) областях и в Киеве (7%).

Между тем, Фонд государственного социального страхования Украины на время карантина увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен. Также было упрощение процедуры оформления безработных - теперь чтобы стать на учет в Государственной службе занятости, достаточно выбрать ближайший филиал и отправить на ее электронную почту пакет документов. Однако безработные в Украине жалуются на задержку выплаты помощи и сбои в онлайн-работе центров занятости.