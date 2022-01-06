Бедные и богатые: как COVID-19 обострил разрыв между странами

Разрыв между богатыми и бедными странами увеличивается из-за пандемической ситуации в мире. По прогнозу аналитиков Международного валютного фонда, разрыв был замечен еще в начале пандемии COVID-19 в 2020 году.

При этом нынешняя эпидемия повлияет на доходы населения намного сильнее, чем предыдущие: речь о вспышках SARS (2003), H1N1 (2009), MERS (2012), Ebola (2014) и Zika (2016). После каждой из этих событий индекс Джини (индекс неравенства) увеличивался, а негативные эффекты сохранялись еще в течение пяти лет после окончания кризисов, вызванных глобальными эпидемиями.

Индекс Джини (индекс неравенства или индекс справедливости) разработал в начале XX века итальянский экономист Коррадо Джини. Он означает разрыв между бедными и богатыми слоями населения: чем выше коэффициент, тем больше разрыв - 1% означает равенство доходов, 100% - весь доход сосредоточен в одних руках.

Интересно, что в Украине Индекс Джини один из самых низких в мире - 25,36%. Мы в компании таких стран как Азербайджан (22,45%), Молдова (24,5%), Беларусь (24,75%), Словения (24,84%), Чехия (25,43%), Словакия (25,77%). Возможно, такой аномальный результат связан с недостоверной статистикой по уровню доходов и высокой долей теневой экономики.

В соседней Польше индекс Джини 2020 составил 30,19%, в Дании - 28,5%, в Швейцарии - 32,25%, в Германии - 32,33%, во Франции - 32,55%, в Великобритании - 33, 12%, в России - 35,32%.

Самая глубокая пропасть в доходах между богатыми и бедными в ЮАР (62,73%), Намибии (59,17%), Замбии (58,09%), Лесото (54,43%), Мозамбика (53,87%), Ботсване (53,35%), Бразилии (52,44%).