Беда пришла не одна: Ryanair оштрафовали на миллионы евро

09:23 25 Май Киев, Украина

Похоже, в жизни ирландской авиакомпании Ryanair наступила «черная полоса». После скандальной посадки в белорусском аэропорту, в итальянской газете La Repubblica опубликовали сообщение о том, что итальянское управление по надзору за конкуренцией и рынком оштрафовало Ryanair на 4,2 млн евро за то, что перевозчик не возместил стоимость билетов за отмененные рейсы после 3 июня 2020 года.

Указано, что антимонопольное ведомство признало данную практику недобросовестной после ослабления ограничений на передвижение, действовавших в связи с пандемией коронавируса.

Газета указывает, что ранее штрафной санкции подверглись два других лоукостера – британская EasyJet и испанская Volotea – размером 2,8 млн евро и 1,4 млн евро соответственно. Как утверждает регулятор, указанные компании под предлогом пандемии продолжали отменять рейсы, билеты на которые, в частности, были проданы по льготной цене. При этом не возмещалась стоимость билетов, а предлагались ваучеры на будущие путешествия.

Кроме того, Ryanair уличена в проведении некорректной в отношении потребителей рекламной кампании, предоставлении неточной или ложной информации о возможности обмена билета без штрафных санкций.