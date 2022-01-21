Банкротство «Интертелеком» - в Одессе будет суд

10 сентября состоится первое заседание Хозяйственного суда Одесской области по вопросу банкротства компании «Интертелеком». Компания является украинским оператором связи, предоставляющей услуги местной и мобильной сети.
Согласно данным, в Одесский суд поступило заявление о возбуждении дела о банкротстве крупнейшего всеукраинского CDMA оператора «Интертелеком». Заявителем выступил концерн РРТ.
В свою очередь «Интертелеком» уверяет, что на работе компании грядущее заседание никак не скажется. По словам представителей оператора, данный судебный процесс является обычным делом, соответствующим интересам компании.
Напомним, в июне «Интертелеком» сообщил об ограничении предоставления услуг в некоторых регионах Украины. Оператору не удалось договориться с инвесторами о получении средств на оплату 4G-лицензий, в связи с чем он ограничивает предоставление своих услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.
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