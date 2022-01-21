Банкротство «Интертелеком» - в Одессе будет суд

13:53 07 Сентябрь Киев, Украина

10 сентября состоится первое заседание Хозяйственного суда Одесской области по вопросу банкротства компании «Интертелеком». Компания является украинским оператором связи, предоставляющей услуги местной и мобильной сети.

Согласно данным, в Одесский суд поступило заявление о возбуждении дела о банкротстве крупнейшего всеукраинского CDMA оператора «Интертелеком». Заявителем выступил концерн РРТ.

В свою очередь «Интертелеком» уверяет, что на работе компании грядущее заседание никак не скажется. По словам представителей оператора, данный судебный процесс является обычным делом, соответствующим интересам компании.

«Компания «Интертелеком» не объявляла, не объявляет и не собирается объявлять режим банкротства и продолжает предоставлять полный спектр услуг связи. Указанное судебное производство является абсолютно текущим процессом и соответствует интересам хозяйственной деятельности компании», — заявили в компании.

Напомним, в июне «Интертелеком» сообщил об ограничении предоставления услуг в некоторых регионах Украины. Оператору не удалось договориться с инвесторами о получении средств на оплату 4G-лицензий, в связи с чем он ограничивает предоставление своих услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.