Банки заработали в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году

Банковские учреждения зафиксировали меньшую прибыль, чем в 2020 году. Речь идет о сравнительном анализе за январь-февраль 2021 года и аналогичный период прошедшего года.

Согласно данным, опубликованным специалистами НБУ, по итогам января-февраля банковская система декларирует прибыль 6,49 млрд грн (в том числе за январь — 4,05 млрд грн, за февраль — 2,44 млрд грн), что 2,5 раза меньше, чем за первые два месяца 2020 (15,88 млрд грн).

Известно, что доходы банков упали на 24,1% (до 35,1 млрд грн), в т.ч. процентные доходы — на 4,2% (до 24,97 млрд грн), комиссионные доходы — выросли на 16% (до 12,38 млрд грн), результат от переоценки и от операций купли-продажи стал отрицательным (-3,86 млрд грн), тогда как в январе-феврале прошлого года он был положительным (7,87 млрд грн).

Кроме того, расходы банков сократились на 5,8% (до 28,6 млрд грн), в т.ч. процентные расходы — упали на 29,2% (до 8,48 млрд грн), комиссионные расходы увеличились на 26,5% (до 4,72 млрд грн), общие админрасходы — на 10% (до 11,6 млрд грн), отчисления в резервы уменьшились на 18,9% (до 1,05 млрд грн).

Согласно статистике НБУ, в январе-феврале банковский сектор увеличил портфель гривневых кредитов для бизнеса на 1,7%, а для населения — на 1,3%.