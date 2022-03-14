Банки выдали за неделю 1,6 млрд гривен - Минфин

Министерство финансов отчиталось о деятельности государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». По данным ведомства украинский бизнес получил свыше 1,6 млрд гривен кредитных денежных средств. За прошлую неделю деятельности программы банки оформили 512 займов.

В общем банками выдано 18141 кредит на 47,525 млрд грн.

Из них 18,587 млрд грн выданные в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 6,04 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 22,724 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.

Сегодня заем в рамках программы можно получить в Сбербанке, Укргазбанка, ПриватБанка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Банка Альянс, Кредобанка, Банка Восток, Райффайзен Банка Аваль, ОТП Банка, ТАСкомбанк, Альфа-Банка, Банка Глобус, Мегабанк, МТБ Банка, Поликомбанка, Креди Агриколь банка, ПИВДЕННЫЙ банка, КИБ, Агропросперис банка, банка «Украинский капитал», ПроКредит банка, Аккордбанк, Асвио банка Пиреус банка, МетаБанка, банка «Пивденный», Радабанка и банка Кредит Днепр.