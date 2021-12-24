Банк сына Януковича ликвидирован

ПАО «Всеукраинский банк развития» официально ликвидирован. Банк, принадлежавший сыну украинского экс-президента Януковича – Александру Януковичу. О том, что предприятие официально закрыто объявили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в среду, 14 апреля, в Единый государственный реестр страны была внесена официальная запись о ликвидации банка.

«Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц, как ликвидатора ПАО «ВБР» — прекращены», – говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что вкладчики банка получили денежное возмещение средств общим размером в 35,1 млн гривен.