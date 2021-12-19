Банк «Надра» ликвидируют за долги

Продолжается ликвидация банка «Надра» как банкрота. Хозяйственный суд Киева обязал ликвидатора предприятия выплатить долги налоговой службы. Согласно данным ГНС, подавшей иск на «Надра», сумма составляет 86,2 млн гривен.

Согласно судебным материалам, по данным налоговиков, на 27.07.2020 задолженность банка "Надра" составила 365,9 млн грн, в т.ч.

просроченная задолженность по субкредитным соглашениям, заключенным с Министерством финансов в рамках совместных проектов со Всемирным банком, - 92,94 млн грн;

просроченная задолженность по НДС – 268,9 млн грн;

просроченная задолженность по налогу на недвижимое имущество – 3,6 млн грн.

При этом в 2020 году ликвидатор банка "Надра" включил в реестр требования налоговиков на 279,7 млн грн (7 очередь), при этом не признал требования на 86,2 млн грн.

Хозсуд г. Киева решил, что представитель ФГВФЛ противоправного не акцептовал кредиторские требования истца в размере 86,2 млн грн, возникших во время проведения процедуры ликвидации банка, "поскольку из приведенных положений Закона Украины" О системе гарантирования вкладов физических лиц "усматривается обязанность" связь банка платить налоги, которые возникли во время ликвидационной процедуры банка в связи с чем возражения ответчика не принимаются судом во внимание и опровергаются материалами дела".