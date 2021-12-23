Банк Кредит Днепр за июль показал 40 миллионов убытков

11:42 19 Август Киев, Украина

Банк Кредит Днепр официально заявил об увеличении убытков. Финансовое учреждение, ранее принадлежавшее Пинчуку указало в балансе убытков за июль сумму почти в 40 миллионов гривен.

В госреестре конечным владельцем банка Кредит Днепр указан владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, который недавно приобрел финучреждение у миллиардера Виктора Пинчука.

Фото: Убыточное предприятие – банк Кредит Днепр после смены владельца идет на дно

Предоставляя согласие на изменение владельца финучреждения, Нацбанк отметил, что «заявитель [А. Ярославский] обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния».

По состоянию на 1 августа Кредит Днепр декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 15,63% (требование НБУ — не менее 10%).

Фото: Убыточное предприятие – банк Кредит Днепр после смены владельца идет на дно

Ранее Национальный банк Украины поделился данными о прибыли и убытках украинских банков на первые шесть месяцев 2020 года. Так, за первое полугодие наибольшее количество прибыли задекларировали:

  1. ПриватБанк — 14 млрд грн
  2. Ощадбанк — 3,6 млрд грн
  3. Райффайзен Банк Аваль — 2,07 млрд грн
  4. ПУМБ — 1,25 млрд грн
  5. Ситибанк — 673 млн грн
  6. Укрсиббанк — 665 млн грн
  7. ОТП Банк — 589 млн грн
  8. Альфа-Банк — 462 млн грн
  9. Укргазбанк — 437 млн грн
  10. Креди Агриколь — 396 млн грн

С наибольшими убытками за шесть месяцев столкнулись:

  1. Укрэксимбанк (-1,9 млрд грн)
  2. Проминвестбанк (-219 млн грн)
  3. Кредит Днепр (-148 млн грн)
  4. Правэкс Банк (-79 млн грн)
  5. БТА Банк (-43 млн грн)
  6. Аркада (-9,75 млн грн)
  7. Форвард (-9,5 млн грн)
  8. Юнекс Банк (-8,3 млн грн)
  9. АП Банк (-7,5 млн грн)
  10. УБРР (-6 млн грн) 