Банк Кредит Днепр за июль показал 40 миллионов убытков

11:42 19 Август Киев, Украина

Банк Кредит Днепр официально заявил об увеличении убытков. Финансовое учреждение, ранее принадлежавшее Пинчуку указало в балансе убытков за июль сумму почти в 40 миллионов гривен.

В госреестре конечным владельцем банка Кредит Днепр указан владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, который недавно приобрел финучреждение у миллиардера Виктора Пинчука.

Предоставляя согласие на изменение владельца финучреждения, Нацбанк отметил, что «заявитель [А. Ярославский] обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния».

По состоянию на 1 августа Кредит Днепр декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 15,63% (требование НБУ — не менее 10%).

Ранее Национальный банк Украины поделился данными о прибыли и убытках украинских банков на первые шесть месяцев 2020 года. Так, за первое полугодие наибольшее количество прибыли задекларировали:

ПриватБанк — 14 млрд грн Ощадбанк — 3,6 млрд грн Райффайзен Банк Аваль — 2,07 млрд грн ПУМБ — 1,25 млрд грн Ситибанк — 673 млн грн Укрсиббанк — 665 млн грн ОТП Банк — 589 млн грн Альфа-Банк — 462 млн грн Укргазбанк — 437 млн грн Креди Агриколь — 396 млн грн

С наибольшими убытками за шесть месяцев столкнулись: