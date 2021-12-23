Банк Кредит Днепр за июль показал 40 миллионов убытков

Банк Кредит Днепр официально заявил об увеличении убытков. Финансовое учреждение, ранее принадлежавшее Пинчуку указало в балансе убытков за июль сумму почти в 40 миллионов гривен.
В госреестре конечным владельцем банка Кредит Днепр указан владелец и президент группы DCH Александр Ярославский, который недавно приобрел финучреждение у миллиардера Виктора Пинчука.
Предоставляя согласие на изменение владельца финучреждения, Нацбанк отметил, что «заявитель [А. Ярославский] обязался предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния».
По состоянию на 1 августа Кредит Днепр декларировал показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на уровне 15,63% (требование НБУ — не менее 10%).
Ранее Национальный банк Украины поделился данными о прибыли и убытках украинских банков на первые шесть месяцев 2020 года. Так, за первое полугодие наибольшее количество прибыли задекларировали:
- ПриватБанк — 14 млрд грн
- Ощадбанк — 3,6 млрд грн
- Райффайзен Банк Аваль — 2,07 млрд грн
- ПУМБ — 1,25 млрд грн
- Ситибанк — 673 млн грн
- Укрсиббанк — 665 млн грн
- ОТП Банк — 589 млн грн
- Альфа-Банк — 462 млн грн
- Укргазбанк — 437 млн грн
- Креди Агриколь — 396 млн грн
С наибольшими убытками за шесть месяцев столкнулись:
- Укрэксимбанк (-1,9 млрд грн)
- Проминвестбанк (-219 млн грн)
- Кредит Днепр (-148 млн грн)
- Правэкс Банк (-79 млн грн)
- БТА Банк (-43 млн грн)
- Аркада (-9,75 млн грн)
- Форвард (-9,5 млн грн)
- Юнекс Банк (-8,3 млн грн)
- АП Банк (-7,5 млн грн)
- УБРР (-6 млн грн)
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии