Байден выделяет $9,5 млрд на водородную инфраструктуру и промышленность

09:56 23 Ноябрь Киев, Украина





Закон не только укрепляет будущее США на мировом рынке водорода, но и дает указание федеральному правительству разработать первую национальную дорожную карту и водородную стратегию – то, что уже сделали многие другие страны. Президент США Джо Байден подписал новый закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места, в рамках которого будет выделено $1,2 трлн. При этом на водород выделено $9,5 млрд. $8 млрд будет направлено на строительство крупномасштабных региональных центров по производству зеленого водорода, $1 млрд – на исследования и разработки по электролизу и $500 млн – на производство и переработку», – сообщают американские СМИ.Закон не только укрепляет будущее США на мировом рынке водорода, но и дает указание федеральному правительству разработать первую национальную дорожную карту и водородную стратегию – то, что уже сделали многие другие страны.

«Я взволнован принятием этого законопроекта, являющегося мощной поддержкой индустрии экологически чистого водорода и топливных элементов. Новый закон создает невероятный потенциал для развития водородной экономики страны», – сказал президент и главный исполнительный директор Ассоциации топливных элементов и водородной энергетики США Фрэнк Волак.







