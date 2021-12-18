«Азовсталь» прошел сертификацию в двух органах - подробности

Пресс-служба ПАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" опубликовала информацию о том, как предприятие прошло два аудита направленных на продление сертификации. Меткомбинат, входящий в группу «Метинвест», нуждался в двух сертификатах – для поставки продукции в молдову и для поставки стали в судостроительной сфере.

Отмечается, что с января 2021 года, согласно постановлению Республики Молдова, весь экспортируемый металлопрокат должен производиться по евронормам и сопровождаться сертификатом соответствия, выданным уполномоченным в Молдове сертификационным органом.

"Представители S.R.L. Сertmatcon провели аудит на меткомбинате "Азовсталь", что подтвердило сохранение присутствия металлопроката на рынке Молдовы", - отметили на меткомбинате.

В частности, чтобы оценить управление технологическими процессами на меткомбинате, аудиторы прошли по всей цепочке производства продукции в толстолистовом цехе, а также ознакомились с методами проверки качества металлопроката. Представители сертификационной компании осмотрели оборудование и проверили документацию на производство металла и системы менеджмента качества.

Еще один сертификационный аудит провели представители Классификационного общества American Bureu of Shipping с целью ресертификации меткомбината в качестве производителя непрерывнолитых слябов и листового проката для судостроения по Правилам ABS. В этот раз аудит включал документарную проверку соответствия технологии производства судостали требованиям ABS и участие в сертификационных испытаниях судостали в цехе механических испытаний.

Полученный сертификат от Американского Бюро Судоходства будет действителен до 2026 года.