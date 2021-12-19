«Азовгаз» проиграл суд и должен выплатить 279 млн грн

Хозяйственный суд Донецкой области на заседании 23 марта текущего года рассмотрел и вынес вердикт по иску "Нафтогаза" к ООО "Азовгаз". Дело №905 / 1965/20 обернулось в пользу «Нафтогаза». Теперь ответчик должен выплатить 279 млн грн задолженности за газ.

По данным госреестра, основателем ООО "Азовгаз" является ОАО "Мариупольгаз", конечным бенефициаром которого указан Иван Фомиченко. В то же время СМИ связывали ООО "Азовгаз" в т.ч. с Олегом Иванющенко.

По данным "Нафтогаза", на 30.03.2021 задолженность его контрагентов за газ составила 90,9 млрд грн, в т.ч. региональных газоснабжающих предприятий – 23,6 млрд грн.