АЗК Glusco могут продать - причины

Владелец сети заправочных станций АЗК Glusco - Нисан Моисеев ведет переговоры о продаже своего бизнеса. Основной причиной является фискальное давление. Информацию журналистам предоставил владелец Wexler Group Петр Белз.

Так, на вопрос журналистов, рассматривает ли еще Моисеев возможность продажи сети Glusco, Белз ответил: "Да, такие планы у него есть. Ведутся переговоры". При этом, судя по риторике топ-менеджера, сама группа Wexler не заинтересована в приобретении актива.

"Хотите, чтобы меня Медведчуком забили прямо под землю? Я не понимаю, что будет завтра в Украине. Конечно, желание и амбиции есть, но надо иметь понимание политической ситуации в нашей стране", - прокомментировал он.

Белз отметил, что сейчас сложно оценить стоимость сети Glusco, против которой возбуждены уголовные дела. Также, по его словам, компания кредиты.

Напомним, 11 марта СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании "Глуск Украина", управляющая одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A . На сегодняшний день только на 88 из 105 АЗК Glusco можно приобрести автомобильный газ и сопутствующие товары. Отпуск ГП и бензинов остается заблокированным.