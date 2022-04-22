Азартные игры в Украине

19:32 22 июля Киев, Украина





"Информация о незаконной деятельности направляется в правоохранительные органы для досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.203-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.



В комиссии добавляют, что после обращения КРАИЛ, тремя постановлениями суда наложен арест на имущественные права интеллектуальной собственности и заблокирован доступ к 594 вебсайтам, предоставлявшим доступ к азартным играм без лицензии.



Также, по предоставленной КРАИЛ информации, национальная полиция провела ряд обысков в незаконных



16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за законопроект об азартных играх в первом чтении. К документу было подано около 3000 поправок. 14 июля закон был принят. 11 августа президент Владимир Зеленский подписал закон об азартных играх. 23 сентября 2020 года создан регулятор на игорном рынке – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.2 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Украина по прежнему утопает в нелегальном игровом бизнесе! Так речь идет о более 1000 интернет сайтов и более сотни наземных заведений, которые организовывают азартные игры без соответствующих разрешений. Об этом сообщает пресс-служба КРАИЛ "Информация о незаконной деятельности направляется в правоохранительные органы для досудебного расследования по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.203-2 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.В комиссии добавляют, что после обращения КРАИЛ, тремя постановлениями суда наложен арест на имущественные права интеллектуальной собственности и заблокирован доступ к 594 вебсайтам, предоставлявшим доступ к азартным играм без лицензии.Также, по предоставленной КРАИЛ информации, национальная полиция провела ряд обысков в незаконных казино , залах игровых автоматов и букмекерских конторах. Изъята игровая техника, интернет-оборудование и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за законопроект об азартных играх в первом чтении. К документу было подано около 3000 поправок. 14 июля закон был принят. 11 августа президент Владимир Зеленский подписал закон об азартных играх. 23 сентября 2020 года создан регулятор на игорном рынке – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.2 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет.



9 июля 2021 года КРАИЛ ввела реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх.