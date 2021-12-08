Автомобильный концерн Fiat Chrysler терпит большие убытки

Мировая пандемия короновируса привела к обширному кризису, который затронул все виды производственной деятельности – от мелких предпринимателей до крупнейших компаний. Особенно пострадали крупные компании-перевозчики и автомобильные компании. Так, чистый убыток в €1,048 млрд получил по итогам второго квартала этого года итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler.

Выручка концерна сократил на 56% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до €11,7 млрд в результате карантина, объявленного в разных странах из-за эпидемии коронавируса, который привел к снижению спроса.

Скорректированный убыток до процентных и налоговых выплат в минувшем квартале составил €928 млн по сравнению с €1,527 млрд во втором квартале 2019 года.

Показатель был отрицательным во всех регионах, кроме Северной Америки, где зафиксирована прибыль €39 млн по сравнению с €1,565 млрд годом ранее.

Спрос в США превзошел ожидания и концерн увеличил долю на американском розничном рынке в минувшем квартале, отмечается в сообщении.

Глобальные продажи FCA в минувшем квартале упали на 63%, до 424 000 автомобилей.

При этом все заводы FCA в Северной Америке, Латинской Америке и азиатско-тихоокеанском регионе вернулись к докоронавирусному режиму работы.

Как сообщалось, американская аэрокосмическая корпорация Boeing по итогам второго квартала 2020 года получила чистый убыток $2,4 млрд.