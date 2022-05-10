Автоматическое отключение первого энергоблока произошло на Ровенской АЭС

В Украине с особым вниманием относятся к безопасности работы атомных электростанций. Работа автоматической защиты в любой внештатной ситуации обеспечивает полную безопасность и своевременную остановку работы энергоблока.

Как стало известно, сегодня ночью сработало автоматическое отключение от сети энергоблока №1 Ровенской АЭС. По сообщению пресс-службы Энергоатома, аварийное отключение блока сработало из-за отключения турбин блока.

"12 в 01:43 энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключен от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

На данный момент на Ровенской АЭС работает энергоблок №2. Энергоблоки №3 и №4 находятся на плановом ремонте.

Буквально накануне Государственная инспекция ядерного регулирования подтвердила готовность первого блока Ровенской АЭС работать до 2030 года.

На этой неделе в финском городе Олкилуото на атомной электростанции произошла аварийная ситуация, в результате чего отключился второй энергоблок АЭС.