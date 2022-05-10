Автоматическое отключение первого энергоблока произошло на Ровенской АЭС

В Украине с особым вниманием относятся к безопасности работы атомных электростанций. Работа автоматической защиты в любой внештатной ситуации обеспечивает полную безопасность и своевременную остановку работы энергоблока.
Как стало известно, сегодня ночью сработало автоматическое отключение от сети энергоблока №1 Ровенской АЭС. По сообщению пресс-службы Энергоатома, аварийное отключение блока сработало из-за отключения турбин блока.
Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
На данный момент на Ровенской АЭС работает энергоблок №2. Энергоблоки №3 и №4 находятся на плановом ремонте.
Буквально накануне Государственная инспекция ядерного регулирования подтвердила готовность первого блока Ровенской АЭС работать до 2030 года.
На этой неделе в финском городе Олкилуото на атомной электростанции произошла аварийная ситуация, в результате чего отключился второй энергоблок АЭС.
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