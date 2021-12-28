Австрийская компания выкупит землю в промзоне Львова для строительства нового завода

17:05 28 Декабрь Киев, Украина

Австрийская компания Hirsch Porozel построить завод по производству пенополистирола в промзоне «Сигновка» во Львове

Результаты соответствующего электронного аукциона были обнародованы на платформе Prozorro .Продажи.



Впервые аукцион на выкуп земельного участка площадью 2,6 га в промзоне Сигновка должны были провести еще 26 ноября. На торги пришел только один участник – ООО «Хирш Порцелль». По правилам проведения аукционов, на конкурс должны прийти минимум два участника, чтобы он состоялся. Таким образом управление земельных ресурсов ЛГС объявило повторные торги, которые должны были состояться 28 декабря.



Сбор документов на новый аукцион завершился 27 декабря и на аукцион снова пришло только ООО «Хирш Порцелль». Компания уплатила 5,1 млн грн гарантийного взноса и получила право приобрести этот земельный участок вне торгов. Общая сумма, которую оплатит покупатель за земельный участок в бюджет Львова – 17,3 млн. грн.



В течение 20 рабочих дней управление земельных ресурсов Львовского горсовета должно заключить договор купли-продажи земельного участка с ООО «Хирш Порцелль».



Компания Hirsch Porozel основана в Австрии еще в 70-х годах. В Украину компания зашла в 2017 году, открыв первый завод в городе Берегово, а затем еще один филиал в Черкассах. Компания Hirsch Porozel занимается изделиями из пенопласта и производит технологическое оборудование, упаковку, детали для промышленного применения, изоляционные материалы для внутренних и наружных стен, крыш, потолков и полов, системные панели для теплого пола и т.д.



Руководителем компании Hirsch Porozel в Украине предприниматель Андрей Лемех. Он уточнил, что компания планирует построить во Львове завод по производству полистирола и упаковке из полистирола.