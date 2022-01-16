Авиаперелеты в Украине сократились на 50%

13:04 08 Сентябрь Киев, Украина

«Украэрорух» опубликовал данные по авиаперелетам за август 2020 года. Согласно цифрам они обеспечили 16 690 полетов, что почти на 57% меньше, в сравнении с цифрами августа 2019.

Уточняется, что в прошлом месяце украинские авиакомпании выполнили 6 373 рейса (на 45,5% меньше, чем в августе прошлого года), иностранные авиакомпании - 10 317 рейсов (-61,1% г/г). 2 519 обслуженных в августе рейсов были внутренними (-15,7%), 8 249 - международными (-50,4%), 5 922 - транзитными (-68,2%).

В "Украэрорухе" напомнили, что в начале карантина, за последние недели марта, количество полетов в воздушном пространстве нашей страны уменьшилась более чем на 96%. Постепенное оживление воздушного движения в небе Украины началось с восстановлением внутренних пассажирских авиаперевозок 5 июня и запуском международного авиасообщения с 15 июня этого года. При этом отмечается, что введенные Кабмином ограничения на въезд для иностранных граждан в сентябре уже негативно сказались на динамике возобновления группового авиатрафика.

Напомним, что 31 августа рекомендовала 6 маршрутов пользователям воздушного пространства для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украине. Ранее таких маршрутов было 2.